«Пена осядет»: Виторган успокоил Собчак после критики ее фильма в Сети

Собчак раскритиковали в Сети за ее фильм о Беслане. Некоторые пользователи сочли, что документальную ленту светская львица сняла исключительно для самопиара. Железная леди отреагировала на хейтеров неожиданно болезненно, вылив свое настроение в Instagram.

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По словам Ксении, она давно привыкла жить в окружении агрессии и уже спокойно воспринимала ее, никогда не удаляя в Сети злобные комментарии в свой адрес. Девушка верила, что когда-то настанет момент и разум восторжествует. Но сейчас жесткие слова комментаторов буквально подкосили ее.

«Разум не побеждает. Побеждает ненависть и нежелание думать», — сказала она.

Бывший муж Максим Виторган первым появился под постом телеведущей, написав удивительно теплые слова в адрес Ксении. Актер сказал, что она молодец, а эта работа может вызывать только гордость. «Пена осядет», — успокоил он и пообещал, что когда-нибудь покажет эту картину их сыну Платону.

Напомним, телеведущая представила фильм о трагедии в Беслане в День знаний. Повествование в картине происходит от лица очевидцев событий 2004 года.