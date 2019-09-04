«Я какая-то вечная»: Пугачева остроумно ответила на шутку Галкина

Поклонники певицы поделились в Сети архивными кадрами одной из телепередач Первого канала.

Чувство юмора звездному семейству Пугачевой и Галкина – не занимать. И муж, и жена не стесняются публично иронизировать над своей жизнью. Забавными кадрами, снятыми на Первом канале поделились в своем блоге фанаты Примадонны.

На видео Пугачева прошлась и по своему возрасту и мужчинам, Галкин поддержал супругу.

Вначале 70-летняя Алла Борисовна посмешила публику заявлением, что у танцора Мигеля есть одно преимущество перед Галкиным – он моложе. А когда Галкин ответил, что они в любом случае младше Киркорова, Пугачева перешла на шутки о прожитых годах.