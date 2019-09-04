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Британский журналист обрушился с критикой на принца Гарри

Пирс Морган в прямом телеэфире задался вопросом: Британию ждет достойный король или же «знаменитость, непомерно использующая топливо и газ».

Британский журналист обрушился с критикой на принца Гарри

Тележурналист Пирс Морган не только потребовал определить свое поведение у принца Гарри, но и обвинил его в загрязнении окружающей среды. А все потому, что скандал с использованием частных самолетов семьи Сассексов не утихает.

Как сообщает Dailymail, Пирс, не скупясь в выражениях, назвал Гарри и Меган лицемерами, читающими лекции о спасении планеты во время дорогостоящих перелетов. Также ведущий программы «Доброе утро, Британия» упомянул  высказывание Гарри о том, что тот в 99% пользуется коммерческими самолетами, чтобы обеспечить безопасность семьи. Ведущий был очень этому удивлен. Чета Сассекских думает о своей безопасности, и это понятно. Но всем известно, что частные перелеты в отличие от коммерческих наносят несравнимый вред атмосфере. Это в семь раз больше выбросов,если рассматривать даже одного пассажира. Экспертами было подсчитано, что ровно три тонны выхлопных газов было выброшено в окружающую среду при перелете Гарри и Меган из Лондона в Ниццу.

Морган также заметил, что у него нет проблем  с королевскими семьями, использующими частные самолеты,  он и сам частенько на них летал. Однако, проблема  возникает, когда Гарри и Меган  пытаются быть в образах первосвященника и жрицы проповеди по окружающей среде.

Далее ведущий GMB указал, что он прилетел в аэропорт Ниццы на коммерческом самолете примерно в то же время, когда Сассексы приземлились на  частном самолете для отдыха в особняке сэра Элтона Джона на Лазурном берегу. И добавил, что проблем для королевской семьи никто не создает, люди их не беспокоят! Морган посоветовал Меган поговорить с королевой на все эти темы.

Напомним, что скандал по поводу частых и дорогостоящих перелетов преследует молодую королевскую семью с этого лета. На подобные нападки принц Гарри ответил, что никто не совершенен, и он полностью несет ответственность за индивидуальное воздействие на среду и старается уравновесить это своими хорошими делами.

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Британский журналист обрушился с критикой на принца Гарри
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