Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песен кумира

11-летняя Микелла Абрамова вновь обсуждается в негативном свете. Талантливый ребенок не угодил некоторым пользователям Интернета своими кавер-песнями 17-летней Билли Айлиш.

больше по теме Микелла Абрамова поделилась впечатлениями от концерта Джей Ло Девочка осталась в восторге от выступления поп-звезды.

Девочка спела хиты популярной американской певицы под собственный аккомпанемент на пианино и нарвалась на критику хейтеров, показав видео в блоге.

«Голос неплохой, но не для проекта, а для дома, когда гости соберутся можно на стульчике спеть», «Честно, по звуку у тебя будто нос заложен, каверы на Билли — это не твое», «Никакая, если честно, без обид, но фирменный стиль Билли Айлиш не скопируешь, не подделаешь. Хотя для 11 лет неплохо», — можно прочитать у нее в комментариях.

Впрочем, многие подписчики Микеллы остались вполне довольны ее пением.

«Все очень классно и приятно слушать. А какие ракурсы для съемки выбрала, молодец», «Супер. Очень красиво и профессионально. Красивый голос», «Мне понравились абсолютно все! Почаще радуй нас своим творчеством, Мики. Ты волшебная!» — написали они.

Напомним, девочку долго осуждали из-за детского проекта «Голос», результаты которого после ее победы сочли поддельными. Полученный миллион рублей в качестве приза юная певица отдала на благотворительность, а победителями в итоге объявили всех финалистов шоу.