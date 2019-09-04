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«Милый мой, свет в окне»: Малинин поэтично поздравил старшего сына

Выпускнику «Фабрики звезд» исполнилось 38 лет.

«Милый мой, свет в окне»: Малинин поэтично поздравил старшего сына
Никита Малинин/instagram.com/nikmalinin/

Старшему сыну Александра Малинина Никите исполнилось 38 лет. Он получил известность благодаря участию в телешоу «Фабрика звезд».

Знаменитый отец поздравил сына в своем блоге, посвятив имениннику трогательные строки поэта Владимира Баранова из своей песни «Храни тебя сынок».

«Милый мой, свет в окне,
Моей святой надеждой
Не грусти обо мне.
Храни тебя, храни», — такими словами заканчивается произведение.

Одновременно с отцом Никиту также поздравила его сводная сестра Устинья и мачеха Эмма Малинина.

«Никита, я тебя обожаю и очень сильно тобой горжусь!» — написала Устинья.

Напомним, Никита появился на свет в первом браке Малинина со скрипачкой Инной Курочкиной. Эмма Малинина – третья жена артиста, от которой у него 19 лет назад родились близнецы Устинья и Фрол.

От второй жены Малинина, Ольги Зарубиной, у певца есть 34-летняя дочь Кира Евдокимова, которую он признал только в 2011 году на передаче «Пусть говорят». От Эммы Малининой есть еще приемный сын Антон Малинин.

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«Милый мой, свет в окне»: Малинин поэтично поздравил старшего сына
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