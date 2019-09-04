«Милый мой, свет в окне»: Малинин поэтично поздравил старшего сына

Старшему сыну Александра Малинина Никите исполнилось 38 лет. Он получил известность благодаря участию в телешоу «Фабрика звезд».

Знаменитый отец поздравил сына в своем блоге, посвятив имениннику трогательные строки поэта Владимира Баранова из своей песни «Храни тебя сынок».

«Милый мой, свет в окне,

Моей святой надеждой

Не грусти обо мне.

Храни тебя, храни», — такими словами заканчивается произведение.

Одновременно с отцом Никиту также поздравила его сводная сестра Устинья и мачеха Эмма Малинина.

«Никита, я тебя обожаю и очень сильно тобой горжусь!» — написала Устинья.

Напомним, Никита появился на свет в первом браке Малинина со скрипачкой Инной Курочкиной. Эмма Малинина – третья жена артиста, от которой у него 19 лет назад родились близнецы Устинья и Фрол.

От второй жены Малинина, Ольги Зарубиной, у певца есть 34-летняя дочь Кира Евдокимова, которую он признал только в 2011 году на передаче «Пусть говорят». От Эммы Малининой есть еще приемный сын Антон Малинин.