ЗВЕЗДЫ

22-летняя жена Никиты Преснякова не жалеет, что носила брекеты

Девушка не скрывает: она вполне довольна полученным результатом и своей улыбкой.

22-летняя жена Никиты Преснякова не жалеет, что носила брекеты
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова в Stories ответила на анонимные вопросы подписчиков в формате викторины. Так, один из поклонников супруги музыканта Никиты Преснякова спросил у девушки о том, сколько по времени она ходила с брекетами.

«И на сколько эффективны резинки?! (Накладки, усиливающие эффект от ношения брекет-системы, — Прим. ред.)» — обратился к Алене ее фанат.

Алена Краснова вспомнила, как носила брекеты (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Делясь с воспоминаниями о своем опыте, невестка Аллы Борисовны призналась, что носила брекеты больше двух лет. При этом Краснова осталась довольна полученным результатом и улыбкой.

«2,5 года… Сняла бы раньше, если бы не халтурила с резинками», — добавила Алена.

Не так давно возлюбленная Никиты призналась, что в ее косметичке есть бюджетная продукция по уходу за кожей лица. По словам невестки Пугачевой, она не видит смысла переплачивать за бренд и этикетку.

Напомним, что этим летом Алена и Никита отпраздновали годовщину свадьбы. Молодые люди поженились в июле 2017 года. Супруги не торопятся обзаводиться детьми, несмотря на то, что мама Преснякова — певица Кристина Орбакайте уже готова стать бабушкой.

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Алена КрасноваЗвездный стильНикита Пресняков

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22-летняя жена Никиты Преснякова не жалеет, что носила брекеты
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