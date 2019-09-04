22-летняя жена Никиты Преснякова не жалеет, что носила брекеты

Девушка не скрывает: она вполне довольна полученным результатом и своей улыбкой.

22-летняя Алена Краснова в Stories ответила на анонимные вопросы подписчиков в формате викторины. Так, один из поклонников супруги музыканта Никиты Преснякова спросил у девушки о том, сколько по времени она ходила с брекетами.

«И на сколько эффективны резинки?! (Накладки, усиливающие эффект от ношения брекет-системы, — Прим. ред.)» — обратился к Алене ее фанат.

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Делясь с воспоминаниями о своем опыте, невестка Аллы Борисовны призналась, что носила брекеты больше двух лет. При этом Краснова осталась довольна полученным результатом и улыбкой.

«2,5 года… Сняла бы раньше, если бы не халтурила с резинками», — добавила Алена.

Не так давно возлюбленная Никиты призналась, что в ее косметичке есть бюджетная продукция по уходу за кожей лица. По словам невестки Пугачевой, она не видит смысла переплачивать за бренд и этикетку.

Напомним, что этим летом Алена и Никита отпраздновали годовщину свадьбы. Молодые люди поженились в июле 2017 года. Супруги не торопятся обзаводиться детьми, несмотря на то, что мама Преснякова — певица Кристина Орбакайте уже готова стать бабушкой.