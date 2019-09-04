«Мио, мой Мио»: правнука Евгения Леонова назвали шведским именем

В семье российского актёра Андрея Леонова, исполнившего роль отца в сериале «Папины дочки», произошло радостное событие — у него родился внук. Мальчик, который приходится правнуком знаменитому Евгению Леонову, появился на свет ещё в начале августа и получил красивое имя Мио.

Если вы подумали, что родители малыша поддались охватившей нашу страну моде на иностранные имена, то вы ошиблись. Мио родился не в России. Дело в том, что отец малыша, названный в честь деда Евгением, много лет назад переехал в Швецию вместе со своей мамой, первой женой Андрея Леонова, выпускницей РУДН Марией Алехандрой Куэвас. Там он живет и работает, там он встретил свою любовь — шведскую девушку Лину, которая и подарила ему счастье быть отцом.

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60-летний Андрей Леонов и 32-летний Женя находятся в прекрасных отношениях. Более того, старшему Леонову даже удалось подружить свою первую жену Марию и вторую — Анастасию. Все они ездят друг к другу в гости — то в Россию, то в Швецию, младшие дети Андрея, девятилетняя Анна и пятилетний Миша, любят своего старшего брата и с нетерпением ждут встречи с маленьким племянником.

Возможно, Мио станет представителем уже четвертого поколения семьи Леоновых, связанного с театром или кино. Сам Евгений в юности окончил театральный институт в Стокгольме, начал играть в театре, писать сценарии, ставить собственные моноспектакли. Кроме того, талантливый парень пишет музыку и уже сейчас играет любимые мелодии сыну, приобщая его к искусству.

В московском театре «Ленком», тем временем, все радуются за Андрея Евгеньевича. 3 сентября труппа театра наконец-то встретилась после каникул, и на собрании всем сообщили о пополнении в семье актера. Можно ожидать, что Леонов, теперь уже не просто отец «папиных дочек», а дед мальчика с волшебным именем Мио, в новом сезоне будет играть еще более проникновенно, чем обычно.

Для детей, выросших в Советском Союзе, Мио — это прежде всего герой картины «Мио, мой Мио» нашего режиссера Владимира Грамматикова, снятый всё в той же Швеции по одноименной сказке Астрид Линдгрен. Перед началом съемок Линдгрен лично беседовала с Грамматиковым, чтобы убедиться в том, что он справится. И фильм получился отменным. Роли в нем сыграли такие всемирно известные актеры как Кристофер Ли (Саруман во «Властелине колец»), Кристиан Бейл (будущий Бэтмен и обладатель премии «Оскар»), Сюзанна Йорк (роль мамы Супермена). Роль Эно в этой киноленте исполнил советский актер Игорь Ясулович, которого вы также можете увидеть в новом сериале «Дипломат» на Первом канале.