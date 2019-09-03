Хоть в дублеры бери: Асмус опубликовала фото с младшей сестрой

2 сентября свой день рождения отметила младшая сестра актрисы Кристины Асмус — Карина. Обе девушки встретились в ресторане и отметили семейный праздник.

«Человек, который мотивирует меня сильнее всего в жизни! За тобой хоть в космос! Люблю безумно!» — написала Кристина в Instagram, опубликовав фото с сестрой.

Она назвала Карину своим лучшим другом и спросила у подписчиков, похожи ли они (сестра на 4 года младше Кристины). Кстати, родственница звезды тоже не рядовой обыватель — она мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике и работает тренером.

Сама Кристина в юности также занималась спортивной гимнастикой, добившись разряда кандидата в мастера спорта, однако выбрала актерскую карьеру. Кумиром актрисы в детстве была Наталия Орейро.

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Добавим, что у девушек есть еще две старшие сестры — Екатерина и Ольга.

Так похожи или нет? Ваш ответ?