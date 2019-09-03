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Ольга Гажиенко из «Дома-2» показала личико второго сына

Девушка ведет блог о воспитании детей.

Ольга Гажиенко из «Дома-2» показала личико второго сына
Ольга Гажиенко с Левой на руках. Фото: instagram.com/olgagajienko/

Нашедшие свою любовь участники телепроекта «Дом-2» Ольга и Илья Гажиенко показали своего второго сына. Малыш Лев родился еще 18 июля, но только сейчас мама опубликовала фото, на котором можно рассмотреть кроху.

Ранее в одном из постов в Instagram Ольга рассказывала, что они с супругом всегда хотели двоих детей, но после рождения первенца Кирюши запал у семейной четы несколько угас. Мальчик плохо спал по ночам, и в итоге днем его родители были постоянно раздраженными. Отношения в паре испортились, но, к счастью, им удалось всё наладить. И как только наступила «белая полоса», Гажиенко завели второго ребенка.

Напомним, Илья и Ольга поженились в 2011 году, устроив одну из самых ярких свадеб в «Доме-2». Однако, когда дело дошло до рождения ребенка, пара ушла с телепроекта, чтобы спокойно заняться семейной жизнью.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиИлья ГажиенкоОльга ГажиенкоОльга и Илья Гажиенко

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Ольга Гажиенко из «Дома-2» показала личико второго сына
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