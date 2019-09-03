Микки Рурка после пластических операций не узнают поклонники

Голливудский актер Микки Рурк, прославившийся благодаря таким ролям как Харли Дэвидсон и Джек в фильме «9 ½ недель», в последнее время просто пугает поклонников своей внешностью. На этой неделе его лицо, перенесшее немало пластических операций, обсуждали зрители программы Good Morning Britain.

На связь со студией 66-летний актер вышел через видеочат. Сидя у себя дома в Лос-Анджелесе с маленькой собачкой на руках, он рассказывал об участии в съемках фильма «Рестлер» и триллере «Ночной перенос». А многие зрители в это время гадали, правда ли перед ними Микки Рурк, или кто-то пытается выдать себя за него.

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Рурк никогда не скрывал, что после неудачных выступлений на боксерском ринге был вынужден «ремонтировать» свое лицо в клиниках пластической хирургии. По меньшей мере пять раз ему делали ринопластику, один раз оперировали скулу. Повторные операции были призваны закрепить результат и избавить звезду Голливуда от шрамов.

16 сентября актеру исполнится 67 лет. Конечно, уже не похож на себя в 30-летнем возрасте и многие сетуют на то, что он не умеет «красиво стареть». Между тем, самые преданные фанаты Микки до сих пор пишут под его постами в Instagram комплименты и говорят, что он по-прежнему прекрасен.