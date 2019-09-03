Григорьев-Аполлонов обрадовался свободе и собрался в «Дом-2»

Участник коллектива «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов в свежем посте в Instagram обратился к Андрею Малахову. Певец рассказал, что продюсеры телеведущего зовут его на ток-шоу, чтобы поговорить о разводе артиста с его женой Марией.

«Не пойду! Ибо обсуждать нечего — развелись и развелись. Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан!» — заявил популярный певец.

Вместо шоу Малахова, по его словам, «рыженький Иванушка» лучше сходит на передачу Ларисы Гузеевой или в «Дом-2». Ведь в обоих проектах, как известно, люди ищут новую любовь.

Напомним, информацию о разводе с супругой 49-летний Григорьев-Аполлонов подтвердил 2 сентября. Ранее он уверял, что их брак переживает только временное расставание. Андрей познакомился с мастером спорта по теннису Марией Банковой в 2002 году, у них двое детей: Иван и Артемий.

больше по теме Андрей Григорьев-Аполлонов официально подтвердил развод с женой Музыкант с печалью в голосе прокомментировал это событие порталу Teleprogramma.pro.

А в каком шоу, на ваш взгляд, сейчас самое место Григорьеву-Аполлонову?