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Григорьев-Аполлонов обрадовался свободе и собрался в «Дом-2»

Обсуждать свой развод в телевизионных ток-шоу певец не намерен.

Григорьев-Аполлонов обрадовался свободе и собрался в «Дом-2»
Андрей Григорьев-Аполлонов не хочет обсуждать развод. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Участник коллектива «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов в свежем посте в Instagram обратился к Андрею Малахову. Певец рассказал, что продюсеры телеведущего зовут его на ток-шоу, чтобы поговорить о разводе артиста с его женой Марией.

«Не пойду! Ибо обсуждать нечего — развелись и развелись. Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан!» — заявил популярный певец.

Вместо шоу Малахова, по его словам, «рыженький Иванушка» лучше сходит на передачу Ларисы Гузеевой или в «Дом-2». Ведь в обоих проектах, как известно, люди ищут новую любовь.

Напомним, информацию о разводе с супругой 49-летний Григорьев-Аполлонов подтвердил 2 сентября. Ранее он уверял, что их брак переживает только временное расставание. Андрей познакомился с мастером спорта по теннису Марией Банковой в 2002 году, у них двое детей: Иван и Артемий.

А в каком шоу, на ваш взгляд, сейчас самое место Григорьеву-Аполлонову?

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Тэги:

«Давай поженимся!»«Дом-2»Андрей Григорьев-АполлоновАндрей МалаховРазвод

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Григорьев-Аполлонов обрадовался свободе и собрался в «Дом-2»
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