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Голубкина пожелала, чтобы Волочкова делала шпагаты и в 80 лет

Актриса восхищается упорством и самодостаточностью балерины.

Голубкина пожелала, чтобы Волочкова делала шпагаты и в 80 лет
Мария Голубкина восхищается упорством Волочковой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

45-летняя актриса Мария Голубкина, как оказалось, является фанатом балерины Анастасии Волочковой. 45-летняя артистка призналась журналу «Караван историй», что хотела бы себе сделать майку с портретом «королевы шпагата».

«Главное в жизни — бить в одну точку, только тогда можно получить какой-то результат. Волочкова это умеет», — пояснила Голубкина.

По ее словам, балерина столько раз сделала свой фирменный шпагат и так им всех достала, что в итоге это сделалось крутым. Анастасия же изменяет своему образу, а постоянно поддерживает его, не слушает мнения окружающих. Актриса пожелала, чтобы балерина и в 80 лет делала свой шпагат.

Напомним, этим летом Волочкова отдыхала в Греции у друзей. Почти каждый день она демонстрировала свою растяжку в разных местах.

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Голубкина пожелала, чтобы Волочкова делала шпагаты и в 80 лет
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