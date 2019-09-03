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«Обеспечивал безопасность семье»: принц Гарри объяснился за частные самолеты

Внук Елизаветы II заметил, что в одиночестве всегда путешествует бюджетными авиакомпаниями. В иных случаях переживает за здоровье маленького Арчи.

«Обеспечивал безопасность семье»: принц Гарри объяснился за частные самолеты
https://www.instagram.com/sussexroyal/

Только ленивый не осудил принца Гарри за отпуска на частных самолетах. Более того, принц побывал с семьей сначала на Лазурном берегу, а после на Ибице.

Защитники окружающей среды подсчитали, какой непоправимый урон природе тем самым нанесла королевская семья. Принца обвинили в лицемерии. Он же поспешил оправдаться.

«Иногда обстоятельства вынуждают меня использовать частные самолеты, чтобы обеспечить должную безопасность своей семье. Но, как я уже сказал ранее, в любом деле важен баланс», — заметил он на презентации собственного экологического проекта «Travalyst».

Более того, младший брат принца Уильяма заметил, что на форум тот прилетел на самом обычном самолете и даже выбрал бюджетную авиакомпанию. Видимо, и правда наставления от королевы возымели на того должный эффект.

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«Обеспечивал безопасность семье»: принц Гарри объяснился за частные самолеты
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