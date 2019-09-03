Ольга Бузова призналась, что объедается вареной колбасой

Ольга Бузова — сторонница здорового питания. Певица не перестает признаваться в любви к всевозможным салатам, свежей зелени и вкуснейшим морепродуктам. А тут звезда «Дома-2» внезапно удивила поклонников, что наравне с креветками, мидиями и крабами любит самую обычную вареную колбасу.

Более того, артистка ест ее так часто и так много, что просит включить колбасу в свой райдер на гастролях.

«Я, конечно, стараюсь есть ее намного меньше, но, когда вижу «докторскую» ничего не могу с собой поделать», — заметила исполнительница хита «Мало половин».

Напомним, ранее Бузова выложила фото со сладкой газировкой, чем также заслужила немало вопросов от поклонников.

А вы едите колбасу?