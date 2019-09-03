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Рустам Солнцев пожалел Бузову, затравленную в Сети из-за беременности Костенко

По мнению легенды «Дома-2», Ольга хотела тихого семейного счастья, но ей не повезло.

Рустам Солнцев пожалел Бузову, затравленную в Сети из-за беременности Костенко
Бузова узнала о том, что Тарасов вновь станет отцом. Фото: скриншот клипа "Лайкер"

Новость о второй беременности Анастасии Тарасовой (Костенко) почему-то заставила интернет-пользователей думать вовсе не о радостном событии в жизни этой семьи, а о несчастной судьбе Ольги Бузовой. Что испытала Ольга, когда узнала, что её бывший муж вновь станет папой — вот какой вопрос сейчас волнует всех.

Понятно, что сама Ольга комментировать происходящее никак не будет, равно как и отвечать на ехидные комментарии под своими постами в Instagram. А подобные «уколы» в её адрес сыпятся как из рога изобилия с самого утра. Подписчики почему-то винят её в неудачном браке с Тарасовым, как и в том, что сейчас она никак не может найти любовь, занимаясь вместо этого всякой ерундой.

«Лучше о муже и детях подумай!», «Сколько денег ни зарабатывай — их всегда мало. А годы идут, идут…» — пишут Бузовой многочисленные комментаторы.

Между тем, бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев, который знает Ольгу много лет, считает, что такого отношения и такой злобы в свой адрес певица и телеведущая не заслужила.

«Я не могу Ольку не поддержать. Я знаю, как она хотела детей от этого человека, и даже вроде принимала терапию для того, чтобы эти дети появились. Но было не дано. Дети не рождались. Зато родилось что-то иное под названием «творчество Оли Бузовой» и ее «счастливая» жизнь», — сказал Солнцев в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Напоследок старый друг пожелал ей, чтобы дети, о которых она мечтает, всё же появились, и дал ценный совет: «Закрыть комментарии в эти дни, потому что ей будет несладко».

Напомним, что футболист Тарасов и Ольга Бузова развелись в 2016 году, после почти 5 лет брака. По словам Ольги, причиной расставания стала измена — будучи женатым, он начал встречаться с моделью Анастасией Костенко.

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Рустам Солнцев пожалел Бузову, затравленную в Сети из-за беременности Костенко
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