Эмилия Кларк прилетела в Индию с женой Кита Харрингтона

Как оказалось, Эмилия и Роуз Лесли уже давно дружат.

Все поклонники фантастической саги о Семи Королевствах обсуждают финал последнего сезона. Исполнитель роли Джона Сноу Кит Харрингтон был настолько опечален реакцией фанатов, что даже нанял психоаналитика, надеясь, что врач поможет ему справиться с депрессией.

Зато у жены актера, Роуз Лесли, заметно, что настроение просто замечательное. Девушка даже отправилась в Индию. А в качестве компании позвала с собой сериальную «возлюбленную мужа», актрису Эмилию Кларк.

И, судя по соцсетям, девушки уже вкусили всю экзотику далекой страны. По номеру актрис бегают обезьянки, а сами они гуляют по аутентичным улочкам и площадям.

Кажется, обе в восторге от новых ощущений, раз даже пост Кларк закончила на философской ноте: «Все, что вы ищете, уже внутри вас».

Напомним, финальный сезон фантастической саги вышел этой весной. Фанаты остались огорчены, что в последней серии Джон Сноу отправился «на стену» в Черный замок, а Дайенерис была жестоко убита.