«Надо стимулировать»: психолог высказалась о дочери Навки, увлеченной иностранными языками

Многих читателей заинтересовала новость о том, что Татьяна Навка одобрила изучение своей 5-летней дочерью Надеждой сразу трех иностранных языков — кроме русского, девочка учит английский, французский и китайский. Неужели ребенок может осилить такую невероятную нагрузку? С этим вопросом портал Teleprogramma.pro обратился к семейному психологу Анне Хныкиной.

«Развитие речи стимулирует все остальные психические функции, поэтому оно очень важно в раннем возрасте, наряду с мелкой моторикой. Таким образом, если ребенку действительно интересно и ему даются одновременно три языка, это прекрасно и это надо стимулировать. Такое бывает, особенно, если происходит в естественной среде, — сказала специалист. — Другое дело, когда наши мамаши отдают детей в сто кружков и заставляют их долбить различные предметы, — это отвратительно».

Анна подчеркнула, что ребенку в возрасте детского сада, главным образом, необходимо развивать три вещи: речь, моторику и спонтанную активность. Последнюю часто упускают во всевозможных кружках раннего развития, подгоняя детей под шаблон. А ведь малыши должны иметь возможность быть непосредственными: самовыражаться, прыгать, смеяться, говорить глупости, когда им этого захочется.

А как вы считаете, в каком возрасте ребенку нужно начинать учить иностранный язык?