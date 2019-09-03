ЗВЕЗДЫ

Не безупречна: Анджелина Джоли появилась на фото с грязными пятками

Одна из самых красивых женщин мира удивила окружающих, выходя из ресторана с нечистыми ногами.

Не безупречна: Анджелина Джоли появилась на фото с грязными пятками
Анджелину Джоли застали на улицах Лос-Анджелеса с грязными пятками ФОТО: Global Look Press

Недавно в Сети появились новые снимки Анджелины Джоли. Признанная красавица, как всегда, безупречна: стильное длинное платье, волос, забранный в хвост, ремень и сумка выдержаны в одном стиле. Но были досадные детали, которые рассмотрели папарацци.

Анджелину Джоли застали во время прогулки по городу
ФОТО: Фото:Juliano/X17online.com/Legion-media

Актрису и многодетную маму сфотографировали, когда она вышла из ресторана в Лос-Анджелесе, где Джоли обедала вместе с детьми. Звездное семейство отмечало День Труда, а после отправилось на прогулку. Именно на городских улицах Анджелину запечатлели фотографы, снимки сделаны со спины, и оказалось, что у нее грязные пятки. Экс-супруга Брэда Питта была обута в открытую обувь и без труда можно было рассмотреть ступню.

У актрисы оказались неухоженные ноги, на фото без труда можно рассмотреть грязные пятки
ФОТО: Фото:Juliano/X17online.com/Legion-media

Коллеги актрисы не раз отмечали, что во время работы звезда преображается. Она меняется на глазах, становится настоящей дивой, а  стоит ей оказаться дома с детьми, то превращается в типичную домохозяйку. От лоска и стиля не остается и следа, на улицах она появляется в бесформенных мятых балахонах, пишет сайт argumenti.ru.

Анджелина Джоли тоже не раз говорила, что именно работа помогает ей держаться на плаву. В свое время съемки для Disney помогли пережить тяжелый развод, а сейчас благодаря работе она имеет возможность отвлечься от еще одного грустного события – ее старший сын уехал учиться в Южную Корею.

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Не безупречна: Анджелина Джоли появилась на фото с грязными пятками
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