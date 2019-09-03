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Сладкая жизнь: Смехова призналась в наличии личного водителя

51-летняя актриса отметила, что это помогает ей решать дела прямо в дороге.

Сладкая жизнь: Смехова призналась в наличии личного водителя
https://www.instagram.com/alika_smekhova/

Стилю актрисы можно позавидовать. 51-летняя звезда экрана выглядит потрясающе и во многом даст фору тем же 20-летним блогерам.

Вот и к выбору средства передвижения Алика подошла со свойственным ей чувством вкуса, выбрав стильный синий седан от немецкого бренда. Правда, сама за рулем «красотки» актриса планирует появляться крайне редко. Смехова призналась, что чаще пользуется услугами личного водителя.

«В последнее время предпочитаю ездить с водителем, успеваю много дел по дороге переделать, и с парковкой так легче», — заметила Алика.

Подписчики поблагодарили звезду за откровенность, а также заметили, что этот способ передвижения еще и намного безопаснее. Ведь Смехова из-за сильно загруженного графика и ранних подъемов на съемки может потерять бдительность на дороге.

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Алика Смехова

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Сладкая жизнь: Смехова призналась в наличии личного водителя
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