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Алексей Воробьев признался, что его били за музыку

Творчество не всегда приносило молодому человеку деньги и славу.

Алексей Воробьев признался, что его били за музыку
Алексей Воробьев рассказал о своей любви. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярный певец Алексей Воробьев написал в Instagram пост о своем отношении к музыке. 31-летний артист признался, что она — его единственная абсолютная любовь, для которой у него  не было ни одного выходного дня.

«Меня били за музыку, меня критиковали за музыку, и меня любят за музыку», — признался исполнитель.

Чтобы лучше понимать своих подписчиков, он попросил их написать в комментариях по три названия песен, которые они обожают.

Добавим, что в свои молодые годы Алексей уже успел снять более 30 клипов, сняться во множестве фильмов, представить Россию на конкурсе Евровидение-2011. В девушках красавчика-певца ходили актрисы Анна Чиповская и Оксана Акиньшина, исполнительница Виктория Дайнеко. Недавно его видели с новой пассией, ею оказалась врач-диетолог Наталья Зубарева. Певец проводил с ней время на вечеринках «Новой волны» и с нею же покидал мероприятия.

А какие ваши любимые песни?

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Алексей ВоробьевлюбовьмузыкаПевец

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Алексей Воробьев признался, что его били за музыку
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