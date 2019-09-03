Актер Алексей Дмитриев закрутил роман с подругой своей жены

Алексей Дмитриев к 42 годам снялся в более 200 фильмах и сериалах. Его можно увидеть в таких кинолентах, как «Тайный город», «Зайцев + 1», «Каникулы строгого режима», и не только. О личной жизни он предпочитает не рассказывать, но недавно артист оказался в центре скандала. Психолог мужчины, невзирая на этику, рассказала, что он изменяет своей жене Ирине.

Ранее Дмитриев уже становился героем передачи «На самом деле». В мае супруга заподозрила, что он ей неверен. Тогда она была уверена, что за ее спиной актер крутит роман с экс-возлюбленной Надеждой Новиковой. Более того, дочь Надежды заявила, что Алексей ее отец. Мужчине пришлось сделать ДНК-тест, который разоблачил самозванку. Однако после эфира семейная жизнь актера стала рушиться. Супруги обратились к семейному психологу Кристине Перекальской, чтобы наладить отношения, но все стало только хуже.

Психолог раскрыла жене артиста тайну. Она заверяет, что у него есть другая женщина и ребенок. По ее словам, это молодая актриса Алена Знайда. Чтобы узнать правду, Ирина обратилась в передачу «На самом деле». Она подтвердила, что находится на грани развода с супругом. Женщина призналась, что между ними пропало доверие: Алексей сменил пароли на телефоне и даже отказывается носить одежду, которую покупает ему жена.

«Проблемы начались с того, что Леша был на съемках. Когда он пришел, то у него была поцарапана спина. Он мне сказал, что это рабочий момент, но у меня закрались сомнения», — вспомнила Ирина.

Вскоре они стали ходить с психологу. Возлюбленной актера удалось подружиться с Кристиной, поэтому та и раскрыла ей глаза на измены актера.

В студии появился и сам Дмитриев. Он заверил, что царапины на спине появились после того, как он выполнил сложный трюк на работе. По его словам, с Аленой Знайдой он видится только на съемочной площадке и все обвинения в его адрес ложные. А вот психолог пояснила, зачем выдала чужую тайну. Она отметила, что перестала брать деньги за сеансы, и сообщила Ирине об изменах мужа не как специалист, а как подруга.

«Этот брак не спасти, это полный крах. Если вы понимаете понятия психологии, то это больная любовь», — заявила Кристина.

Девушка заверила, что Алексей сам рассказал ей о своей любовнице. Якобы с ней он обрел ту легкость, которой ему не хватало в союзе с супругой.

«Я ни в какой измене не признавался», — заявил актер.

После этого эксперты задали вопросы психологу. Выяснилось, что она сказала правду об изменах Дмитриева, но узнала девушка об этом не от самого мужчины. В свою очередь Алена Знайда заверила, что ее с Алексеем связывает лишь одна профессия и воспоминания об учебе в одном вузе. Девушка отметила, что замужем и растит ребенка.

В конце передачи проверка на полиграфе показала, что Кристина снимала одну квартиру с Аленой. За беседой на кухне она узнала о ее коллеге и проблемах Дмитриева в семье. Именно так девушка и вышла на актера. Оказалось, что она не психолог, а модель и актриса. Также выяснилось, что она лгала своей новоиспеченной подруге Ирине. Именно Кристина оказалась любовницей артиста.