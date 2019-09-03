Не прошло и года: Бузова пошутила про Ирину Шейк и Леди Гагу

Певица подключилась к скандалу, который месяц назад будоражил соцсети.

Ольга Бузова выложила в Instagram вторую серию своего мини-сериала про ее собственный ресторан BUZfood. По сюжету подруга певицы — блогер София Броян — приходит в заведение, чтобы заказать вечеринку по случаю своего дня рождения. Сев за столик, дама требует администратора, и в роли последнего к ней выходить сама Ольга.

«Что за ресторан такой, что здесь администратор — Бузова?! А официантка кто — Ирина Шейк?» — удивляется гостья. «Да нет, Ирину Шейк мы уволили. На ее место взяли Леди Гагу», — отшутилась хозяйка заведения.

Очевидно, звезда обыграла летний скандал с уходом актера Брэдли Купера от русской супермодели Ирины Шейк к певице Леди Гаге, правда, немного опоздала, ведь хайп этой истории прошел еще в июле. Напомним, российские пользователи Интернета окрестили американскую поп-звезду разлучницей и стали писать на ее странице в Instagram обидные комментарии, среди которых, кстати, было и пожелание петь на разогреве у Бузовой. Когда ненависть в отношении Леди Гаги спала, наши соотечественники просто стали общаться на родном языке в ее аккаунте. Беспрецедентное явление получило название «Гагачат».

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Посмеялись ли вы с шутки Бузовой?