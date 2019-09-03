41-летняя Климова отпраздновала начало школьного года с детьми в ресторане

После завершения первого учебного дня актриса со всей семьей отправилась в одно из столичных заведений.

41-летняя Екатерина Климова после праздничной школьной линейки вместе с мамой — Светланой Владимировной и детьми отправилась в один из московских ресторанов. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежий фотоотчёт, поделившись своими впечатлениями от семейной встречи.

«Замечательный вчера был день… Спасибо, за уютную атмосферу!! Желаю, чтобы все мечты сбылись и намеченные планы осуществились. И у всех у нас было, как можно больше таких счастливых дней», — добавила актриса.

Экс-супруга Гелы Месхи провела вечер в компании мамы — пригласив Светлану Владимировну в ресторан. Компанию бабушке составила 17-летняя Лиза Хорошилова, в этом году девушка оканчивает одиннадцатый класс. По словам старшей дочери Екатерины, она планирует поступать на журфак. Также после уроков к семейству присоединились: 12-летний Матвей и 10-летний Корней.

Маленькая Белла ближе к вечеру вздремнула вместе с братиком, устав после насыщенного и продолжительного дня. Ранее в беседе с мамой трехлетняя кроха призналась, что тоже хотела бы учится в школе.