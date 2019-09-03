Кристен Стюарт вынуждали скрывать сексуальную ориентацию ради карьеры

Кристен Стюарт прославилась благодаря главной роли в фэнтези-драме о вампирах «Сумерки». После выхода последней части фильма прошло семь лет. За это время актрис преобразилась внешне. Она коротко подстриглась, а туфли на каблуке девушка надевает только на съемочной площадке. В последнее время она предпочитает одеваться в стиле панк. Ее карьера стремительно развивается. Только в этом году выйдет два фильм с ее участием «Ангелы Чарли» и «Против всех врагов».

Более того, несколько лет назад Стюарт перестала скрывать свою сексуальную ориентацию. Оказалось, что она бисексуалка. Папарацци то и дело удается подловить актрису на свидании со стилистом Сарой Динкин, но, как выясняется, порой она проводит время и со своей экс-возлюбленной моделью Стеллой Максвелл. Как оказалось, на Кристен пытались оказывать давление, чтобы она скрывала свою симпатию к девушкам.

В одном из интервью актриса призналась, что ее открыто просили не гулять за руку с возлюбленной. Ей намекали, что в противном случае она может лишиться хороших ролей.

«Мне прямо говорили: „Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать на публике за руку со своей девушкой, то, может быть, снимешься в фильме Marvel“», — вспомнила Стюарт. «Я не хочу работать с такими людьми», — добавила она.

Звезда кино не стала называть имен людей, которые выдвигали ей такие требования, об этом пишет Она не уточнила, кто выставлял ей такое требование, об этом пишет The Times со ссылкой на Harpers Bazaar. Напомним, что ранее Кристен встречалась с коллегой по фильму о вампирах Робертом Паттинсоном. Они собирались жить вместе и даже пожениться, но вскоре после помолвки расстались.

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