Пуговка выросла: Катя Старшова поступила в престижный вуз

Катя Старшова прославилась благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки». С тех пор прошло так много времени, что юная актриса успела почти стать взрослой. В прошлом году она окончила школу экстерном, но поступление в вуз отложила на год, чтобы лучше подготовиться к экзаменам. Девушка отказалась продолжать строить карьеру актрисы и решила связать свою жизнь с медициной. Как оказалось, она не зря усердно готовилась, так как смогла поступить в один из главных вузов страны.

17-летняя Старшова стала студенткой МГУ. 2 сентября у нее прошел первый учебный день в стенах высшего учебного заведения. Девушка числится на факультете фундаментальной медицины. «Подрастающий аптекарь», — с иронией представилась экс-актриса, поделившись снимком, на котором позирует в джинсах, футболке и с букетом цветов в руках. Катя выглядела счастливой. Это не удивительно, так как она исполнила свою мечту.

Поклонники поздравили новоиспеченную студентку с началом учебного года. Некоторые даже не подозревали, что она будет изучать медицину. Отметим, что Катя с детства увлекалась фигурным катанием и выступала с театром на льду «Алеко». Однако недавно она попрощалась с тренерами и коллегами. Девушка летом отметила свой «выпускной». В будущем ей нужно будет сосредоточиться на учебе, поэтому тренироваться на льду знаменитость больше не будет.

Добавим, что за минувший год Старшова устроила свою личную жизнь. Она стала встречаться с фигуристом по имени Василий. Они тренировались в одной группе. Теперь в соцсетях периодически девушка публикует романтичные снимки со своим избранником. По словам Кати, они много лет дружили, а потом их чувства переросли во что-то большее.

А в какой вуз мечтали поступить вы?