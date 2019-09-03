Семья в сборе: Киркоров опубликовал трогательное фото со школьной линейки

Филипп Киркоров в 2011 году впервые стал отцом. Суррогатная мать родила ему дочку Аллу-Викторию. Спустя год на свет появился еще один ребенок — сын артиста Мартин-Кристин. Появление наследников стало радостным событием. Теперь каждую свободную минуту король отечественной эстрады проводит с малышами. Он даже первое время не хотел отдавать дочку в школу, чтобы продлить ей детство.

Во время гастролей малыши часто сопровождают Киркорова. Они не раз выходили вместе с ним на красную дорожку, а также становились звездами модных показов. В этом году певец проводил детей в школу. Алла-Виктория пошла уже во второй класс, а вот ее брат стал первоклассником. Трогательными фото со школьной линейки артист поделился в соцсети. Проводить детей на занятия пришел их дедушка Бедрос Филиппович, которому уже 87 лет. А также тетя детей Мари (сестра отца Киркорова, — Прим. ред.).

Дети Киркорова были облачены в классическую школьную форму. В руках они держали букеты цветов. По всей видимости, Мартину не хотел расставаться с отцом, так как он к нему прижимался. А вот Алла-Виктория с удовольствием позировала за партой. Для сравнения певец поделился и своим школьным снимком. На черно-белом фото он тоже запечатлен за партой.

«Вчерашний важный день в моей памяти и в памяти нашей семьи останется на всю жизнь….. и дедушка Бедрос, и тетя Мари, мы все вчера были самыми счастливыми на Земле…… Есть только миг, между прошлым и будущим и этот миг называется жизнь», — написал Киркоров.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, что певец очень заботливый отец. Они отметили, что дети очень похожи на своего знаменитого папу. «Молодец Филипп! Заботливый, хороший отец!», «Очень взрослые уже! Филь, сын твоя копия! Дочь видимо в маму!», «До слёз трогательно….. Такие вы все милые ! Вся семья вместе, такие дружные, сплоченные», «Так все просто, по-народному… Дети не пафосно выглядят. Молодцы», — прокомментировали пост подписчики.

А ваши дети учатся в школе или уже преодолели эту жизненную ступень?