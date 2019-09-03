«Я надеялся, что он станет Толмацким»: сын Децла не стал брать фамилию отца

Александр Толмацкий рассказал, что жена его сына по-прежнему ведет себя странно и настраивает против него внука.

После того, как вдова Децла Юлия Киселева опубликовала в Instagram очередной жалобный пост, продюсер Александр Толмацкий заявил, что считает жену своего сына «сумасшедшей и неадекватной». Об этом он сказал в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Толмацкий напомнил, что никто не выгонял Юлию и сына из квартиры, а для смены замков была причина. Тем не менее, вдова всем рассказывает именно такую версию и не возвращается в квартиру, хотя могла бы это сделать в любой момент.

Местонахождение Юлии и сына Децла Антония остается для продюсера тайной. Юлия заблокировала его во всех социальных сетях, в том числе в аккаунте Кирилла. Она также продолжает настраивать Тони против дедушки и бабушки.

«По моей информации, она рассказала внуку, что не она не вписала Кирилла в свидетельство о рождении Тони, а сам Кирилл якобы отказался это делать. То есть всё перевернула вверх ногами», — сказал Толмацкий-старший.

Его бывшая жена Ирина ранее пыталась, несмотря на протесты Юлии, увидеться с внуком. Она съездила в школу, но ей не разрешили встретиться с мальчиком, ведь по документам она для него никто — чужой человек. Александр считает, что мальчик должен извиниться перед бабушкой, так как обидел её, а она ему ничего плохого не сделала. Тони хорошо знает Ирину, ведь даже последний Новый год они с отцом встречали вместе с ней после того, как Юлия выгнала их двоих из дома.

«Сейчас он получил паспорт. Я надеялся, что он всё же возьмет нашу фамилию и станет Толмацким. А он Киселёв», — с грустью в голосе констатировал отец Децла.

Согласно данным, которыми владеет продюсер, Юлия пытается вступить в наследство после смерти Кирилла.

«Она сейчас должна была в наследство вступить и вроде подала куда-то иск. Точно не знаю, не слежу за этим. Мы с ней судиться не собираемся. Деньги от авторских отчислений накапливаются, аккумулируются. Думаю, что Тони исполнится 18 лет и он их получит», — сказал Толмацкий.