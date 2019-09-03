ЗВЕЗДЫ

50-летняя Бондарчук призналась, что не в силах отказаться от мини-юбок

Модель не намерена менять стиль, обновляя гардероб более «возрастными» нарядами.

50-летняя Бондарчук призналась, что не в силах отказаться от мини-юбок
Светлана Бондарчук (Фото: Globallookpress.com)

К своим 50-ти годам экс-супруга режиссера Федора Бондарчука обзавелась двумя внучками: шестилетней Маргаритой и пятилетней Верой. В личной жизни  тоже все хорошо — Светлана встречается с директором рекламного агентства Сергеем Харченко. Примечательно, что сам Федор строит отношения с 30-летней Паулиной Андреевой. Появляясь на одних светских мероприятиях, бывшие супруги старательно избегают встреч во избежании пересудов и сплетен.

На личной страничке в Instagram Бондарчук опубликовала свежий кадр из недавней фотосессии в городском стиле. В кадре Светлана предстала в клетчатом жакете, белой футболке и джинсовой юбке, поддержав тренд на деним. В комментариях к снимку знаменитость призналась, что едва ли смогла бы отказаться от мини. Модель не намерена менять стиль, обновляя гардероб более «возрастными» комплектами.

«Примерно пятнадцать лет назад я решила не носить короткие юбки… И к счастью не сдержала слова», — не без иронии подметила Светлана.

Бондарчук, как и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, увлекается йогой. Модель тщательно следит за рационом всей семьи, настаивая на правильном сбалансированном питании.

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Звездный стильСветлана Бондарчук

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50-летняя Бондарчук призналась, что не в силах отказаться от мини-юбок
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