Дана Борисова забыла, в каком классе учится ее дочь

Звездной блондинке в последнее время удалось наладить отношения с 12-летней дочерью Полиной. Вместе девушки даже съездили в морской круиз, где лично обсудили все проблемы.

Дана признала, что была с наследницей чересчур тоталитарна. А Полина извинилась перед мамой, что сбегала из дома. Однако перемирие, кажется, было недолгим. На днях 43-летняя телеведущая перепутала, в каком классе учится ее дочь.

А началось все с шутки Даны. Та поинтересовалась у подписчиков, похожа ли она на маму пятиклассницы. Первой на вопрос отреагировала дочь.

«Обидно, когда мама даже не знает, в каком ты классе», — заметила Полина.

Борисова не стала извиняться перед дочерью. По крайней мере, публично. А лишь продолжила пост: «Оказывается, я мама шестиклассницы».

Напомним, ранее Полина обижалась на маму, что та не уделяет достаточно времени. Более того, школьница отметила, что не хочет идти по стопам родственницы и уж точно не выберет публичную профессию.