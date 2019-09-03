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Дана Борисова забыла, в каком классе учится ее дочь

Ошибку 43-летней телеведущей первой заметила обидевшаяся Полина.

Дана Борисова забыла, в каком классе учится ее дочь
https://www.instagram.com/danaborisova_official/

Звездной блондинке в последнее время удалось наладить отношения с 12-летней дочерью Полиной. Вместе девушки даже съездили в морской круиз, где лично обсудили все проблемы.

Дана признала, что была с наследницей чересчур тоталитарна. А Полина извинилась перед мамой, что сбегала из дома. Однако перемирие, кажется, было недолгим. На днях 43-летняя телеведущая перепутала, в каком классе учится ее дочь.

А началось все с шутки Даны. Та поинтересовалась у подписчиков, похожа ли она на маму пятиклассницы. Первой на вопрос отреагировала дочь.

«Обидно, когда мама даже не знает, в каком ты классе», — заметила Полина.

Борисова не стала извиняться перед дочерью. По крайней мере, публично. А лишь продолжила пост: «Оказывается, я мама шестиклассницы».

Напомним, ранее Полина обижалась на маму, что та не уделяет достаточно времени. Более того, школьница отметила, что не хочет идти по стопам родственницы и уж точно не выберет публичную профессию.

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Дана БорисоваПолина Аксенова

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Дана Борисова забыла, в каком классе учится ее дочь
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