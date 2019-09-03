Шарлиз Терон сменила стрижку ради съёмок в «Форсаже 9»

Американская актриса сменила имидж ради съемок в ленте «Форсаж 9». На личной страничке в Instagram Шарлиз Терон (Charlize Theron) опубликовала свежее фото, продемонстрировав результат своего преображения. Так, стилисты осветлили локоны знаменитости и укоротили длину волос.

Если раньше Шарлиз была брюнеткой, то теперь пряди актрисы приобрели медовый оттенок. Вместе с Терон в фильме также задействованы: Мишель Родригес, Вин Дизель, Хелен Миррен и другие. Сама актриса осталась довольна новой прической.

Ранее на кардинальную смену имиджа ради съемок в фильме «Рай» режиссера Андрея Кончаловского согласилась и Юлия Высоцкая. Так, еще в 2016 году актриса избавилась от белокурых локонов, побрив голову налысо, как того требовала ее роль. На неожиданный эксперимент на съемках фильма «Батальонъ» решилась и Мария Кожевникова. Актриса состригла локоны ради съемок в военной драме.