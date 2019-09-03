Волочкова в платье со шнуровкой презентовала свою книгу

Балерина Анастасия Волочкова вечером 2 сентября опубликовала в Instagram фотографии с презентации второго тиража своей книги «Плата за успех: откровенная автобиография». Пользователи Интернета обратили внимание на наряд, в котором звезда приехала на это важное мероприятие. Анастасия умеет впечатлить окружающих своим внешним видом и её появление в Московском доме книги не стало исключением.

Для похода на презентацию балерина выбрала длинное платье в серо-розовых тонах с глубоким декольте на шнуровке. Если бы она, как водится, не закрыла возможность комментировать свой пост, хейтеры наверняка написали бы ей немало «комплиментов» — по поводу платья в том числе.

Посетители МДМ, между тем, были довольны. Балерина подписывала всем желающим книгу, не отказывалась сфотографироваться и с удовольствием принимала от поклонников букеты цветов.

«Плата за успех: откровенная автобиография» — книга с дополненной реальностью. Купить её и получить при этом автограф скандально известной балерины 4 сентября смогут и жители Санкт-Петербурга.