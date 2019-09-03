ЗВЕЗДЫ

Волочкова в платье со шнуровкой презентовала свою книгу

Балерина раздавала автографы и принимала поздравления от читателей.

Волочкова в платье со шнуровкой презентовала свою книгу
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram / @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова вечером 2 сентября опубликовала в Instagram фотографии с презентации второго тиража своей книги «Плата за успех: откровенная автобиография». Пользователи Интернета обратили внимание на наряд, в котором звезда приехала на это важное мероприятие. Анастасия умеет впечатлить окружающих своим внешним видом и её появление в Московском доме книги не стало исключением.

Для похода на презентацию балерина выбрала длинное платье в серо-розовых тонах с глубоким декольте на шнуровке. Если бы она, как водится, не закрыла возможность комментировать свой пост, хейтеры наверняка написали бы ей немало «комплиментов» — по поводу платья в том числе.

Посетители МДМ, между тем, были довольны. Балерина подписывала всем желающим книгу, не отказывалась сфотографироваться и с удовольствием принимала от поклонников букеты цветов.

«Плата за успех: откровенная автобиография» — книга с дополненной реальностью. Купить её и получить при этом автограф скандально известной балерины 4 сентября смогут и жители Санкт-Петербурга.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Волочкова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова в платье со шнуровкой презентовала свою книгу
Интересно?
Поделись с друзьями: