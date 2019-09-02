23-летняя Решетова пожаловалась на токсикоз и боли в спине

23-летняя Анастасия Решетова провела летние каникулы в Майами. При этом поклонники знаменитости полагали, что возлюбленная Тимати будет рожать первенца в США. Напомним, что модель на протяжении долгого времени скрывала от прессы и верных почитателей свое интересное положение. Для 36-летнего рэпера этот ребенок станет вторым. У Тимати есть 5-летняя дочь Алиса от Алены Шишковой.

Нынешняя возлюбленная хип-хоп исполнителя поспешила развеять все слухи и домыслы по поводу родов за границей, уточнив, что она уже прилетела в Москву. Анастасия заблаговременно приобрела билеты на самолет во избежание непредвиденных ситуаций. По некоторым данным, первенец модели должен появиться на свет уже в сентябре. В связи с этим возлюбленная рэпера отказалась от путешествий, решив вернуться в Россию.

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«Улетать надо было на той самой неделе, после которой уже никакой врач не отпустит в полет», — пояснила будущая мамочка.

При этом Анастасия посетовала на то, что в самолете она почувствовала себя плохо из-за болей в спине, укачивания и токсикоза.