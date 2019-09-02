34-летний Роналду сделал невесту своей главной наследницей 

Так, в случае кончины футболиста 25-летняя модель Джорджина Родригес получит весь его капитал.

По поступившей информации, нападающий туринского «Ювентуса» составил новое завещание. 34-летний Криштиану Роналду встретился со своим адвокатом в Лиссабоне. В ходе деловой встречи футболист обсудил с юристом все интересующие его моменты, связанные с подготовкой документов. Так, в случае смерти спортсмена весь его капитал перейдет к аргентинской модели Джорджине Родригес. К слову, состояние Роналду превысило 300 миллионов евро.

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Криштиану обручился с 25-летней Джорджиной еще в ноябре 2018 года. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину. Кроме того, у футболиста есть трое детей от двух суррогатных матерей — 9-летний Криштиану-младший и двухлетние двойняшки: Ева и Мэтью, пишет AS.

Напомним, что ранее футболист строил отношения с российской супермоделью Ириной Шейк. После расставания с Криштиану Роналду манекенщица перестала скрывать роман с голливудским актером Брэдли Купером. В марте 2017 года Ирина подарила возлюбленному дочку Лею.