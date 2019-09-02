«Зарабатываю и трачу»: Дубцова не привыкла экономить на себе и сыне

Певица не скрывает: Артем прекрасно понимает, что в их семье работает только мама.

37-летняя Ирина Дубцова призналась, что, как и любая другая работающая мама, она испытывает чувство вины перед своим ребенком. Именно поэтому певица старается радовать тринадцатилетнего Артема, исполняя его маленькие желания. При этом выпускница «Фабрики звезд» подметила: ее сын прекрасно понимает, что их семью обеспечивает только мама.

По словам певицы, в ее окружении нет мужчин, которые снабжали бы ее деньгами, дорогими подарками и иномарками. Дубцова заверила, что не осуждает девушек, которым посчастливилось обзавестись покровителем, состоятельным возлюбленным. Однако сама Ирина не мыслит свою жизнь без работы, сцены, концертов и любимых поклонников.

«Зарабатываю и трачу», — приводит «Домашний очаг» слова Ирины Дубцовой.

При этом артистка старается «не ударяться в крайности». Так, исполнительница заметила, что живет одним днем, одним моментом, не занимаясь накопительством. Ирина не экономит на себе и сыне. Певица готова пойти на определенные траты, если речь идет о хорошем отдыхе, комфортной поездке или перелете, важных покупках и желаниях ее наследника.