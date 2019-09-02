«Сердце разрывается»: муж Алены Кравец тайно увез их дочку за границу

Алена Кравец — известная светская львица. Она не раз оказывалась в центре скандалов. Блондинка строит карьеру певицы и модели. Девушка десять лет прожила с бизнесменом Русланом Кравцом, которому даже родила дочку Даниэллу. Несколько лет назад супруги развелись, а спустя время вновь попробовали воссоединиться. Однако в новом браке она была счастлива только год и несколько месяцев назад снова подала на развод.

В эфире передачи «На самом деле» Кравец рассказывала, что ей не нравится, что в их особняк Руслан водит посторонних женщин. Назло бизнесмену она даже стала встречаться с молодым поклонником Михаилом Чумбаевым, но долго с ним жить Алена не смогла. Пока адвокаты модели собирали все необходимые документы для развода, муж светской львицы ограничил ее общение с дочерью. Как оказалось, недавно он вывез ребенка за границу.

В соцсети Кравец посетовала, что все публикуют снимки со школьных линеек, а она даже не смогла собрать наследницу к началу учебного года.

«Вместо этого весь день рыдаю. Дело в том, что муж увёз дочь за рубеж и сказал, что теперь она будет учиться там, а я её больше не увижу. Как пережить это матери? Кто мамочки, те поймут, как это тяжело и невыносимо расставание с ребёнком. Сейчас время, когда девочка становится девушкой, ей особенно важно иметь рядом мать, которая поможет, подскажет, научит. Но с моим ребёнком будут чужие люди — няни, воспитатели. Меня к ней просто не пускают. Сердце разрывается. Не знаю, что делать, но просто не хочется жить. Но я сильная и я знаю, что я со всем справлюсь!» — поделилась Алена в соцсети.

Поклонники попытались поддержать молодую маму. Они не понимают, почему Руслан делает так больно своей пусть и бывшей возлюбленной. «Это незаконно, без вашего согласия забирать дочь», «Ей будет 18 лет, она сама приедет к тебе, Алена. Волнения твои понятны», «Руслан совсем обезумел. Это у него условия такие: «Или ты будешь со мной, или не увидишь дочь?», «Господи! Да что ж он так делает, неужели сердца нет?» — прокомментировали пост подписчики. Они надеются, что супругам удастся решить возникшую ситуацию.

А что бы делали вы в такой ситуации?