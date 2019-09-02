ЗВЕЗДЫ

«Да, влюблена!»: Дубцова приоткрыла завесу личной жизни

При этом выпускница «Фабрики звезд», как и балерина Анастасия Волочкова, не собирается выводить избранника в свет.

«Да, влюблена!»: Дубцова приоткрыла завесу личной жизни
Ирина Дубцова (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Ирина Дубцова воспитывает тринадцатилетнего сына Артема от солиста группы «Plazma» Романа Черницына. Супруги разошлись еще в 2008 году. При этом певица утверждает, что им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка. И Ирина, и Роман понимали, что их сын будет нуждаться как во внимании мамы, так и отца. Поэтому они постарались найти компромисс в общении, согласившись на примирение.

В недавнем интервью выпускница «Фабрики звезд» призналась, что ее сердце не свободно. Знаменитость счастлива в новых отношениях. При этом, как и балерина Анастасия Волочкова, певица не собирается выводить в свет нынешнего избранника. Ирина отказалась от любых комментариев, не став делиться подробностями нового романа.

«Да, влюблена! Это максимум, который я могу озвучить, стадия моего романтического подъема такова, что делиться я ею пока не готова», — приводит «Домашний очаг» слова Ирины Дубцовой.

К слову, ранее Анастасия Волочкова призналась, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. При этом балерина не спешит идти в ЗАГС. По словам артистки, она всегда считала, что штамп в паспорте может привнести в отношения рутину, разрушив существующий романтический настрой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детиИрина ДубцоваРоман Черницын

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Да, влюблена!»: Дубцова приоткрыла завесу личной жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: