«Да, влюблена!»: Дубцова приоткрыла завесу личной жизни

При этом выпускница «Фабрики звезд», как и балерина Анастасия Волочкова, не собирается выводить избранника в свет.

37-летняя Ирина Дубцова воспитывает тринадцатилетнего сына Артема от солиста группы «Plazma» Романа Черницына. Супруги разошлись еще в 2008 году. При этом певица утверждает, что им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка. И Ирина, и Роман понимали, что их сын будет нуждаться как во внимании мамы, так и отца. Поэтому они постарались найти компромисс в общении, согласившись на примирение.

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В недавнем интервью выпускница «Фабрики звезд» призналась, что ее сердце не свободно. Знаменитость счастлива в новых отношениях. При этом, как и балерина Анастасия Волочкова, певица не собирается выводить в свет нынешнего избранника. Ирина отказалась от любых комментариев, не став делиться подробностями нового романа.

«Да, влюблена! Это максимум, который я могу озвучить, стадия моего романтического подъема такова, что делиться я ею пока не готова», — приводит «Домашний очаг» слова Ирины Дубцовой.

К слову, ранее Анастасия Волочкова призналась, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. При этом балерина не спешит идти в ЗАГС. По словам артистки, она всегда считала, что штамп в паспорте может привнести в отношения рутину, разрушив существующий романтический настрой.