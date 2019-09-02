ЗВЕЗДЫ

Жасмин обустроила отдельную комнату для занятий дочери-первоклассницы

Певица показала апартаменты семилетней Маргариты, которая долго мечтала начать учиться в школе.

Жасмин обустроила отдельную комнату для занятий дочери-первоклассницы
Певица Жасмин. Фото: globallookpress.com

Дочь Жасмин в этом году отправилась в первый класс. Певица показала, как она обустроила дома рабочее место юной школьницы, где она будет делать уроки. Как подчеркнула звездная мама, у семилетней Маргариты есть отдельная комната для занятий.

Артистка продемонстрировала апартаменты девочки в новом выпуске программы «Мужское/Женское» с Юлией Барановской. Как и любая мама, она, конечно, обеспечила малышку всем необходимым для учебы. В комнате для занятий есть игрушки, материалы для творчества, все необходимые учебники, а также парта, которую девочке подарила бабушка. За большим столом с легкостью разместится не только юная ученица, но и репетитор по какому-либо предмету.

Комната дочери Жасмин. Кадр из программы «Мужское/Женское» на Первом канале

«Заметьте, это комната, где Маргарита не спит. Может играть, может читать. Эта комната предназначена только для занятий, для уроков. Это очень важно», – говорит Жасмин.

Певица хочет, чтобы дочь дополнительно изучала испанский язык, а сама девочка настаивает на том, чтобы учить французский. У Маргариты есть все шансы победить в этом споре: она настолько самостоятельна, что еще до начала занятий сама купила для себя развивающие учебники.

Комната дочери Жасмин. Кадр из программы «Мужское/Женское» на Первом канале

«Она так хотела пойти в школу. И теперь ее мечта сбылась», – говорит артистка.

Жасмин пообещала, что будет всеми силами помогать первокласснице в учебе и обязательно заниматься с ней, если ей будут непонятны какие-то темы школьной программы.

Жасмин и ее дочь Маргарита. Кадр из программы «Мужское/Женское» на Первом канале
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«Мужское/Женское»1 сентябряЖасминЖасмин о воспитании детейпервый класс

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Жасмин обустроила отдельную комнату для занятий дочери-первоклассницы
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