Евгений Цыганов показал первое совместное фото со Снигирь из Венеции

Актриса Юлия Снигирь представляет свою работу на кинофестивале в Венеции. Она снялась в картине Паоло Соррентино «Новый папа». Ее партнером по съемочной площадке стал британский актер Джуд Лоу, он исполнил роль Понтифика, а Снигирь предстала в образе Мадонны.

Юлия активно благодарит поклонников за поддержку и рассказывает о своих эмоциях, но ни разу не обмолвилась, что поддержать ее в Италию приехал Евгений Цыганов – ее возлюбленный.

Актер старается не афишировать свою личную жизнь. Он редко делится в Сети снимками, которые относятся к семье, но на этот раз, видимо, сказалось волнение и гордость за любимую, и он решил изменить свои правилам. Евгений Цыганов опубликовал в Instagram сразу несколько роликов и снимков из Венеции, а еще совместное с Юлией селфи.

Этот снимок, кстати, стал первым совместным в микроблоге актера. Юлия в этом плане более открыта, она с удовольствием делится подробностями своей жизни и не скрывает, что находится в Венеции вместе с Цыгановым.

Снигирь признается, что очень трепетно относится к своему спутнику и ценит его, хотя бы за то, что он постоянно ее смешит, сообщает сайт argumenti.ru.