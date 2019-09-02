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Сестра Фриске продемонстрировала подтянутую фигуру в белом бикини

Наталья вновь приехала отдыхать на Шри-Ланку.

Сестра Фриске продемонстрировала подтянутую фигуру в белом бикини
Наталья Фриске. фото: instagram.com/friske_natalia/

Наталья Фриске является сестрой Жанны Фриске, которая скончалась четыре года назад после продолжительной борьбы с онкологией. Родственница знаменитости до сих пор тяжело переживает эту утрату. Иногда она делится архивными фото, на которых запечатлена певица, а также девушка всегда посвящает ей теплые слова. К слову, сама Наталья тоже одно время была солисткой группы «Блестящие», но теперь работает в салоне красоты в Москве и на сцену возвращаться не намерена.

Девушка очень любит проводить время на Шри-Ланке. Некоторое время назад она практически переехала туда жить и открыла на острове кафе, но вскоре его закрыла. Как пояснила девушка, в не сезон туристы почти не приезжают, поэтому работать в убыток она не видит смысла. Наталья заверила, что потом снова откроет кафе. Похоже, что это случится скоро, так как в начале сентября она вернулась на Шри-Ланку.

В соцсети первым делом Фриске поделилась пляжным фото. В кадре она позирует в белом бикини, подчеркнувшем ее подтянутое тело, на фоне зарослей. Перед поездкой девушка усиленно тренировалась в спортзале и это дало свои плоды. Поклонники восхитились ее фигурой. «Стройняшка, симпатулька», «Какая фигура», «Как на Жанну похожи», «Ооо не зря все эти сториз про зал были!», — прокомментировали пост подписчики.

Наталья призналась, что на этот раз приехала не надолго. Уже через пять дней она вернется в столицу. Напомним, что ранее появились слухи, что Фриске разводится с мужем. Однако она опровергла эту информацию, заверив, что в ее семьей по-прежнему царит идиллия.

Наталья Фриске в купальнике. фото
Наталья Фриске в купальнике. фото: instagram.com/friske_natalia/

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Жанна ФрискеНаталья ФрискеФото в купальнике

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Сестра Фриске продемонстрировала подтянутую фигуру в белом бикини
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