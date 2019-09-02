ЗВЕЗДЫ

«Учиться всегда любила»: Валерия опубликовала архивное школьное фото

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина поздравила всех детей и подростков с началом учебного года.

«Учиться всегда любила»: Валерия опубликовала архивное школьное фото
Валерия (Фото: Globallookpress.com)

Валерия не скрывает: она с нежностью вспоминает свои школьные годы. Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина призналась, что очень переживала, когда ей приходилось пропускать уроки из-за болезни. Артистка выразила благодарность всем педагогам, отметив их труд.

«Учиться всегда любила… Что бы ни говорили об идеологической составляющей воспитательного процесса в те годы, жили мы радостно и счастливо», — добавила певица.

Супруга Иосифа Пригожина опубликовала в Instagram архивное школьное фото. В кадре будущая певица запечатлена с белым бантом.

Сама Валерия стала многодетной мамой: наследники исполнительницы уже выросли, стали самостоятельными. 26-летняя Анна увлекается музыкой и вокалом, 25-летний Артемий не так давно сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной Натальей, а 20-летний Арсений строит отношения с моделью Анной Аверьяновой.

По словам Валерии, она гордится своими детьми. Примечательно, что нынешний супруг певицы — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин — с легкостью нашел общий язык с сыновьями и дочкой исполнительницы. К детям возлюбленной он всегда относился, как к своим собственным.

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архивное фотоВалериядети звездЗвездные дети

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«Учиться всегда любила»: Валерия опубликовала архивное школьное фото
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