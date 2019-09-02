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Ирина Пегова поделилась кадром с подросшей дочкой-семиклассницей

Актриса навестила Татьяну в школе в первый день учебного года.

Ирина Пегова поделилась кадром с подросшей дочкой-семиклассницей
Ирина Пегова. Фото: globallookpress.com

Ирина Пегова отправила дочь в седьмой класс. В начале учебного года актриса лично пришла в школу, чтобы поздравить девочку с Днем знаний.

Обычно звездная мама не публикует в соцсети снимки Татьяны. Но накануне на страничке артистки в Instagram появилось сразу несколько фотографий из класса 13-летней наследницы. На фото можно увидеть саму Ирину и Татьяну, которая выглядит повзрослевшей и очень похожей на мать.

«С Новым годом! Ну, что тут скажешь! Детям нашим и нам, родителям, желаю интереса и терпения! В школу! В добрый путь!» – подписала кадры Пегова.

Некоторые подписчики блога обратили внимание, что в первый учебный день дочь Ирины не надела парадную школьную форму. На вопрос одной из поклонниц, почему Татьяна пришла на уроки в обычной белой футболке, актриса ответила, что у учащихся старшего возраста в их школе уже нет торжественных линеек.

Звезда отечественных фильмов и сериалов отметила, что и ей самой приносит много новых знаний учеба ребенка. Помогая девочке, артистка тоже узнает что-то новое.

Фото: Instagram@pegovairina
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1 сентябряInstagramАктрисаДень знанийИрина ПеговаИрина Пегова фото

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Ирина Пегова поделилась кадром с подросшей дочкой-семиклассницей
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