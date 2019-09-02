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Кожевникова назвала себя «москвичкой из панельного дома»

Многодетная мама призналась, что не всегда жила в достатке.

Кожевникова назвала себя «москвичкой из панельного дома»
https://www.instagram.com/mkozhevnikova/

Поклонники часто подмечают, что Мария добилась в жизни всего, что хотела. От комедийной роли Алочки из «Универа» перешла к съемках в таких исторических проектах, как «Батальон». К тому же, успела побыть депутатом, родить трех сыновей и выстроить крепкие и гармоничные отношения с мужем.

Теперь же Мария занялась еще и хозяйством. Девушка регулярно выкладывает фото с огорода, который разбила рядом с загородным домом.

Однако актриса призналась, что такой ее жизнь была не всегда.

«Я москвичка, которая «родилась» в панельном доме на речном вокзале, там и выросла… Даже не представляла, как же классно иметь свой огород», — заметила она.

Подписчики похвалили Марию за честность и откровенность. К тому же, работать в огороде Кожевникова начала ради детей. Ведь у одного из ее сыновей аллергия на магазинные овощи и фрукты.

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Мария КожевниковаМария Кожевникова в огороде

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Кожевникова назвала себя «москвичкой из панельного дома»
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