Кожевникова назвала себя «москвичкой из панельного дома»

Многодетная мама призналась, что не всегда жила в достатке.

Поклонники часто подмечают, что Мария добилась в жизни всего, что хотела. От комедийной роли Алочки из «Универа» перешла к съемках в таких исторических проектах, как «Батальон». К тому же, успела побыть депутатом, родить трех сыновей и выстроить крепкие и гармоничные отношения с мужем.

Теперь же Мария занялась еще и хозяйством. Девушка регулярно выкладывает фото с огорода, который разбила рядом с загородным домом.

Однако актриса призналась, что такой ее жизнь была не всегда.

«Я москвичка, которая «родилась» в панельном доме на речном вокзале, там и выросла… Даже не представляла, как же классно иметь свой огород», — заметила она.

Подписчики похвалили Марию за честность и откровенность. К тому же, работать в огороде Кожевникова начала ради детей. Ведь у одного из ее сыновей аллергия на магазинные овощи и фрукты.