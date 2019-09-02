ЗВЕЗДЫ

Водонаева объяснила, как ее сын будет учиться вне стен школы

2 сентября наследник телеведущей не пошел в учебное заведение, как большинство детей, а прогулялся с мамой по Москве.

Водонаева объяснила, как ее сын будет учиться вне стен школы
Алена Водонаева. фото: globallookpress.com

Алена Водонаева в этом году пережила второй развод. Как призналась сама светская львица, больше идти под венец она не планирует. По словам девушки, у нее есть много других более интересных планов. Этим летом она отдохнула в Лос-Анджелесе. Ей там так понравилось, что теперь телеведущая мечтает переехать жить в США. Пока же она распродает имущество, чтобы приобрести квартиру в Хамовниках. Именно там девушка планирует жить со своим сыном Богданом.

Наследнику Алены недавно исполнилось девять лет. В этом году он перешел в третий класс. Однако 2 сентября мама не повела его на школьную линейку. Дело в том, что Водонаева перевела своего ребенка на семейное обучение. В соцсети она пояснила, как будет происходить учеба мальчика и почему было принято такое решение. По словам знаменитости, ее сын будет числиться в школе, но учиться за свой счет и со своими преподавателями. Три раза в год ему придется сдавать экзамены в государственной школе. Если бы это было домашнее обучение, то  к нему приходили бы учителя из школы, в которой он числится.

«Мой сын будет учиться больше, чем его ровесники. Все это делается для того, чтобы в перспективе поступить туда, куда мы с его отцом хотим, чтобы он поступил. Это эксперимент для нас. Но я очень рада, что мы приняли такое решение», — поделилась Алена.

Вместо похода в школу она с сыном прогулялась по Москве и заглянула в гости к своей маме. К слову, девушка готовится выпустить кулинарную книгу со своей родительницей. Поклонники принялись бурно обсуждать поступок Водонаевой. Некоторые считают, что она сделала правильно, позаботившись о хорошем образовании для сына, другие уверены, что мальчику будет не хватать общения со сверстниками. Однако Алена заверила, что он без школы будет иметь возможность проводить время с детьми и заводить новых друзей.

Вы бы перевели своего ребенка на семейное или домашнее обучение?

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Водонаева объяснила, как ее сын будет учиться вне стен школы
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