ЗВЕЗДЫ

Анна Исаева вышла в свет с предполагаемым отцом своего ребенка

До этого звезду фильма «Большой» с продюсером Антоном Малышевым видели на красной дорожке фестиваля «Короче».

Анна Исаева вышла в свет с предполагаемым отцом своего ребенка
https://www.instagram.com/kulisa23/

26-летняя актриса впервые стала мамой в июле этого года. Тогда она поделилась с поклонниками радостью от рождения малыша.

Правда, кроме единственной фотографии с младенцем, подробностей не сообщила. Подписчики звезды экрана не узнали даже, кто отец крошки.

Однако предположения у фанатов все же есть. В прошлом году девушку несколько раз видели в сопровождении продюсера Антона Малышева. Причем, на тот момент экс-глава Фонда кино был официально женат. Слухи о романе пара не подтвердила.

На днях же Анна и Антон вновь были замечены на одном мероприятии. На премьеру танцевальной драмы «Битва», в которой Анна сыграла главную роль, пришел и Малышев. Только вот по красной дорожке актриса и кинодеятель прошли по раздельности.

Новый фильм же расскажет историю стрит-дансера, который теряет слух, но не бросает танцевать. Напротив, «мир тишины» помогает ему открыть новые движения.

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Анна ИсаеваАнтон Малышевфестиваль «Короче»

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Анна Исаева вышла в свет с предполагаемым отцом своего ребенка
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