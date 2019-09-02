61-летняя Юдашкина после отпуска занялась спортом ради похудения

Валентин и Марина Юдашкины этим летом отдохнули в Израиле. Компанию им составила дочка Галина и ее наследники: трехлетний Анатолий и годовалый Аркадий. На отдыхе супруга кутюрье не стеснялась позировать в мини-шортах, а также демонстрировала стильные пляжные образы. В 61 год женщина выглядит молодо и может похвастаться подтянутой фигурой. Однако по возвращению из поездки она занялась с портом.

Марина призналась, что не могла отказать себе во вкусных блюдах в отпуске, поэтому теперь ей нужно привести себя в форме. Она опубликовала видео, где занимается на беговой дорожке. Жена Юдашкина облачилась в майку и лосины для пробежки.

«Ели много, вкусно, то пора немного сбросить вес», — написала она.

Однако поклонники отметили, что светская львица и так хорошо выглядит. «Где же он у вас? Ничего лишнего, всё в норме!», «Какая стройняшка», «Идеальная женщина!», «Отличная фигурка», «Мариночка, Вы прелесть! Смотрю на вас и настроение улучшается!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Галина Юдашкина после отдыха увезла сыновей в Гонконг. Она призналась, что некоторое время они будут жить там. Вслед за дочкой приехала в Китай и Марина. Она имеет возможность видеться с внуками и заниматься в спортзале с панорамным видом на город. Как долго звездная семья пробудет за границей, неизвестно.

А вы регулярно ходите в спортзал?