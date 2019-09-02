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Сын Самойленко совместил профессии актера и фокусника

По словам Саши, отец только спустя некоторое время перестал скептически относится к его хобби.

Сын Самойленко совместил профессии актера и фокусника
Александр Самойленко. фото: globallookpress.com

55-летний Александр Самойленко этим летом снова стал отцом. Четвертая жена родила ему дочку Еву. От прошлых отношений у актера есть трое сыновей: 32-летний Степан, 21-летний Александр и десятилетний Прохор. Умение общаться с наследниками пригодилось ему не так давно на съемках продолжения сериала «Родители». Там мужчина играет с Марией Порошиной и своим сыном Сашей, которому не пришлось вживаться в образ, так как он исполнил роль сына главного героя.

В конце августа стартовал второй сезон комедийного сериала. Во время съемок у Самойленко-младшего возникли сложности с его экранной возлюбленной. В общении с женщинами ему было сложно, к тому же сцены с объятиями и поцелуями приводили его в ступор, но отец дал ему дельные советы, которые помогли Саше быть более уверенным в кадре. Как оказалось, с детства сын артиста увлекается фокусами и это в итоге переросло в профессию.

По словам Самойленко-младшего, все началось в школе. Вместе с одноклассником за три месяца он смог научиться делать фокусы. Они даже собрали зал на 300 человек.

«Мы вдохновились успехом и через месяц устроили представление, за которое получили уже три тысячи рублей. Таким образом, то, что начиналось как хобби, со временем переросло в профессию. Сейчас я на профессиональной основе занимаюсь иллюзиями, даю концерты, выступаю на кооперативах как сольный артист», — рассказывает Саша.

Саша Самойленко. фото
Саша Самойленко. Фото: пресс-служба канала СТС

Теперь он успевает развиваться и как актер, и как иллюзионист. А порой ему удается совмещать эти профессии. Так, на съемках «Родителей» он продемонстрировал свои навыки, приведя коллег по съемочной группе в восторг. А вот отец Саши не сразу одобрил его увлечение.

«Думаю, переломный момент случился, когда я ушел из Щукинского института. Мне удалось убедить папу, что я могу содержать себя и свою любимую девушку, могу зарабатывать фокусами. Я чувствую, как папа потихоньку меняет отношение к моему роду занятий», — поделился актер.

Он отметил, что в марте отец даже позвал его выступить на его юбилее. В будущем Самойленко-младший намерен продолжать развиваться в двух сферах.

А вы смотрите сериал «Родители»?

 

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Тэги:

Александр СамойленкоЗвездные детисериал "Родители"телеканал "СТС"

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Сын Самойленко совместил профессии актера и фокусника
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