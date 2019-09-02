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41-летняя Климова в клетчатом платье сопроводила сыновей в школу

Судя по фотоотчёту в Instagram актрисы, Игорь Петренко не смог присутствовать на школьной линейке.

41-летняя Климова в клетчатом платье сопроводила сыновей в школу

В Stories 41-летняя Екатерина Климова опубликовала свежий фотоотчёт, оправив сыновей в школу. Судя по снимкам в микроблоге знаменитости бывший муж актрисы — Игорь Петренко — не смог присутствовать на школьной линейке. Еще до начала учебного года Екатерина успела обновить гардероб 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея. Мальчикам заказали новую школьную форму, белые сорочки, галстуки и другие необходимые атрибуты, включая портфели.

Сама Климова появилась в учебном заведении в клетчатом приталенном платье с кожаным ремешком и босоножками на шпильке. В комментариях акриса пожелала всем школьникам набраться терпения в ожидании будущих каникул.

Екатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем (Фото: Instagram.com/klimovagram)

«От всей души поздравляем с началом учебного года! Терпения! Успехов и трудолюбия! Каникулы не за горами», — добавила Екатерина.

Судя по снимкам в Instagram Климовой на школьный праздник она отправилась без Игоря Петренко. Ранее сам актер утверждал, что тесно общается с бывшей супругой и сыновьями. Кроме того, Петренко воспитывает троих дочерей от Кристины Бродской: Софию-Каролину, Марию и Еву.

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41-летняя Климова в клетчатом платье сопроводила сыновей в школу
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