Факт из прошлого: поклонники Пугачевой рассказали, как пробрались к ее квартире

Удивительно, но некоторые фан-клубы Аллы Пугачевой действуют еще с 80-х годов. Например, объединение «Сто друзей», которое организовала Лариса Горбунова в Ярославле в 1986 году.

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Однажды ярославские фанаты приехали в Москву, чтобы повидаться со своей обожаемой звездой. Известно, что в подъезде у Пугачевой на улице Горького в советское время круглосуточно дежурили ее так называемые «горьковские» поклонники. К звезде они подпускали только своих. Однако Лариса уже успела наладить с ними отношения, разместив тех в свое время в одну гостиницу с Пугачевой. Словом, ярославцев пропустили.

К удивлению поклонников, дверь любимой певицы была открытой (вероятно оплошность домработницы Люси), и в подъезд выскочила пуделиха Аллы Борисовны Кузина. Фанаты бросились ее тискать, и тут вышла Она… Пугачева довольно благосклонно отнеслась к неожиданным визитерам и даже пригласила их на репетицию. Этот случай был описан на фанатской страничке певицы в Instagram.

Напомним, ранее мы писали о видеоролике с Примадонной, который тиражируется в Сети. В кадре Алле всего 18 лет, а клип был составлен из фотографий 1966 года, когда певица снялась для передачи «Будильник».