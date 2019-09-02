ЗВЕЗДЫ

Стильная бабушка: Бабкина позировала с подросшими внуками у дверей школы

Звездные наследники учатся в элитной гимназии.

Стильная бабушка: Бабкина позировала с подросшими внуками у дверей школы
Надежда Бабкина. фото: globallookpress.com

Надежда Бабкина не так давно отметила 69-летие. В столь зрелом возрасте артистка выглядит моложе многих ровесниц. Однако она давно стала бабушкой. Ее сын Даниил воспитывает троих детей: девятилетнего Георгия, шестилетнюю Веру и четырехлетнюю Марфу. 2 сентября певица сама проводила малышей в школу.

В соцсети Бабкина поделилась снимками, которые были сделаны у дверей элитной гимназии имени Е. М. Примакова. Там учится и дочка телеведущей Ксении Бородиной Маруся. К слову, стоимость обучения в этом заведении в среднем составляет 700 тысяч рублей в год. Артистка проводила внуков на учебу и при этом выглядела очень стильно. Она была облачена в брюки широкого кроя, полосатую блузку с принтом и черный жакет. Образ звезда дополнила множеством длинных бус.

«Отвела Гошу и Верочку на День знаний», — написала Надежда Георгиевна.

Внук певицы выглядел уверенно и без стеснения позировал в школьной форме, а вот его сестренка прижалась к бабушке и выглядела немного растерянной. Поклонники отметили, что у Бабкиной очень красивые внуки. «Какая бабушка красавица !А внуки тоже очень милые!», «Всем бы таких красивых бабушек!», «Поздравляем! А внучек-копия сынок», «Классная бабушка.. Молодая, стройная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что этим летом Бабкина не только гастролировала, но и успела отдохнуть на Кипре вместе со своим возлюбленным Евгением Гором. Они уже не первый год строят отношения, но вступать в брак не торопятся.

А ваши бабушки провожают внуков в школу?

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День знанийЗвездные детиЗвездный стильНадежда Бабкина

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Стильная бабушка: Бабкина позировала с подросшими внуками у дверей школы
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