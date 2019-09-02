ЗВЕЗДЫ

Цымбалюк-Романовская поделилась архивным фото первоклассницы

Пианистка выложила в Сеть снимок за партой, сделанный в 1986 году.

Цымбалюк-Романовская поделилась архивным фото первоклассницы
Виталина Цимбалюк-Романовская вспомнила о школе. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/

2 сентября скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поздравила школьников с Днем знаний в Instagram, выложив собственную архивную фотографию за партой. Артистка написала, что снимок сделан 1 сентября 1986 года, то есть, именно тогда, когда она пошла в первый класс киевской школы. На фото у девочки на голове огромный бант, на парте лежит знакомый всем взрослым советский букварь.

«Всем, у кого сегодня начался учебный год желаю, чтобы учителя стали любимыми, школьные друзья — лучшими, воспоминания — драгоценными!» — написала Виталина.

Напомним, после скандального брака с актером Арменом Джигарханяном пианистка стала встречаться с певцом Прохором Шаляпиным. У 40-летней артистки пока нет детей, чтобы отправить их в школу, зато есть проблемы с детьми ее возлюбленного. Бывшая девушка исполнителя недавно родила и объявила, что он ведет двойную жизнь — ухаживает и за ней, и за Романовской.

А у вас есть фото с первого урока в жизни?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

архивное фотоВиталина Цымбалюк-РомановскаяДень знанийретро-фотоШкола

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Цымбалюк-Романовская поделилась архивным фото первоклассницы
Интересно?
Поделись с друзьями: