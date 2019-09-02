Цымбалюк-Романовская поделилась архивным фото первоклассницы

Пианистка выложила в Сеть снимок за партой, сделанный в 1986 году.

2 сентября скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поздравила школьников с Днем знаний в Instagram, выложив собственную архивную фотографию за партой. Артистка написала, что снимок сделан 1 сентября 1986 года, то есть, именно тогда, когда она пошла в первый класс киевской школы. На фото у девочки на голове огромный бант, на парте лежит знакомый всем взрослым советский букварь.

«Всем, у кого сегодня начался учебный год желаю, чтобы учителя стали любимыми, школьные друзья — лучшими, воспоминания — драгоценными!» — написала Виталина.

Напомним, после скандального брака с актером Арменом Джигарханяном пианистка стала встречаться с певцом Прохором Шаляпиным. У 40-летней артистки пока нет детей, чтобы отправить их в школу, зато есть проблемы с детьми ее возлюбленного. Бывшая девушка исполнителя недавно родила и объявила, что он ведет двойную жизнь — ухаживает и за ней, и за Романовской.

А у вас есть фото с первого урока в жизни?